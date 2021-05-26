Защита россиянина Пулатова призвала изучить все обломки разбившегося на Украине Boeing

ГИЛЗЕ-РЕЙН /Нидерланды/, 26 мая. /ТАСС/. Защита Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу MH17, считает необходимым изучить все обломки разбившегося на Украине Boeing, чтобы прийти к надежным выводам относительно причин крушения. Об этом заявила в среду ТАСС адвокат Сабине тен Дуссхате по завершении организованного судом осмотра реконструкции самолета.

"Если учитывать, что цель этого осмотра заключалась в том, чтобы дать суду возможность самостоятельно взглянуть на обломки, то все было организовано очень хорошо, - отметила она. - У судей было достаточно времени и возможностей, чтобы тщательно изучить их. Однако, чтобы понять причину трагедии, мы считаем необходимым, чтобы судьи увидели больше, изучили все обломки, приняли во внимание в том числе и те обломки, которые находятся в контейнерах или не доставлены в Нидерланды".

"Кроме того, необходимо помнить, что мы всего лишь адвокаты, - добавила тен Дуссхате. - Чтобы прийти к выводам относительно причин крушения, необходимо быть экспертом". Она сказала, что защита планирует посетить реконструкцию еще раз вместе с собственным экспертом, однако как скоро это может произойти, ясности пока нет.

К рассмотрению по существу

Следующим этапом в рамках процесса должно стать рассмотрение дела по существу, которое начнется 7 июня. "Однако важно понимать, что начальная стадия интересна больше общественности, поскольку позволяет понять и узнать, что находится в досье, - сказала тен Дуссхате. - Однако на этой стадии не будут предъявляться аргументы и делаться заключения. Суд лишь обсудит то, что находится в досье. Мы это уже и так знаем. По сути, это будет краткое изложение того, что нам известно". Прения же сторон, обратила внимание она, начнутся гораздо позже.

Адвокат добавила, что защита находится на постоянной связи со своим клиентом, "хоть это и непросто с учетом пандемии коронавируса".

Пассажирский самолет Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. В настоящее время дело находится на стадии предварительного производства. Рассмотрение по существу планируется начать 7 июня.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.