Заключения экспертов концерна "Алмаз-Антей" включили в досье по делу MH17

ГИЛЗЕ-РЕЙН /Нидерланды/, 26 мая. /ТАСС/. Заключения экспертов концерна "Алмаз-Антей" относительно крушения Boeing на Украине в июле 2014 года включены в досье по делу MH17. Об этом сообщила журналистам представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар в ходе осмотра реконструкции самолета на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн в Нидерландах.

"Эксперты "Алмаз-Антея" были здесь, когда расследование проводилось Советом по безопасности Нидерландов (было завершено в 2015 году - прим. ТАСС), - отметила она. - Представитель концерна побывал здесь и перед допросом судебным следователем несколько месяцев назад. После этого он был допрошен судебным следователем индивидуально и вместе с другими экспертами. И его заключения являются частью досье [по делу MH17]".

При этом ван Бутзелар подчеркнула, что доводы эксперта никак не отразились на выводах, сделанных прокуратурой. "Наша позиция всегда заключалась в том, что самолет был сбит ракетой из ЗРК "Бук", выпущенной из-под населенного пункта Первомайский. И здесь представлены доказательства этого", - сказала она.

Пассажирский самолет Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. В настоящее время дело находится на стадии предварительного производства. Рассмотрение по существу планируется начать 7 июня.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.