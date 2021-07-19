Зеленский сообщил, что Грузия освободила задержанных осенью украинских яхтсменов

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Грузия освободила двух украинских яхтсменов, которые были задержаны пограничниками в ноябре 2020 года. Об этом в понедельник сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки", - написал он в Twitter.

По мнению Зеленского, этот шаг говорит о партнерстве двух стран. "Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - добавил он.

В конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич, которых отправили в СИЗО по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии. Как утверждал тогда адвокат яхтсменов, их незаконно задержали в открытом море по политическим причинам. В феврале МИД Украины передал временному поверенному в делах Грузии в Киеве Давиду Бочоришвили ноту в связи с задержанием Хомича и Дьяченко, в которой содержался призыв к быстрому и беспристрастному расследованию дела яхтсменов и просьба их освободить.

Освобождение яхтсменов совпало с сегодняшним рабочим визитом Зеленского в Грузию, где он примет участие в работе формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдавии на уровне глав государств. Лидеры трех стран подпишут Декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Молдавии Майей Санду и президентом Европейского совета.