МИД Украины передал Грузии ноту из-за задержания яхтсменов

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. МИД Украины передал временному поверенному в делах Грузии в Киеве Давиду Бочоришвили ноту в связи с задержанием украинских яхтсменов Владимира Дьяченко и Юрия Хомича. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Василий Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрый и беспристрастное расследование задержания в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дьяченко и Юрием Хомичем. Грузинскому дипломату была вручена нота МИД Украины по этому вопросу и в очередной раз высказана просьба изменить меру пресечения и освободить указанных украинских граждан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Как сообщает агентство Укринформ, в конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич, которых отправили в СИЗО по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей. Как утверждает адвокат яхтсменов, их незаконно задержали в открытом море по политическим причинам.