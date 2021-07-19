НАТО возложила ответственность на КНР за кибератаку через уязвимость в ПО Microsoft

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. НАТО возложила ответственность на Китай за проведение кибератаки через уязвимость в программном обеспечении (ПО) Exchange Server американской корпорации Microsoft. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Мы солидарны со всеми, кто пострадал от недавних вредоносных кибератак, включая компрометацию сервера Microsoft Exchange. Такая вредоносная кибердеятельность подрывает безопасность, доверие и стабильность в киберпространстве. Мы признаем национальные заявления таких союзников, как Канада, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, в которых ответственность за компрометацию сервера Microsoft Exchange возлагается на Китайскую Народную Республику", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "НАТО призывает все государства, включая Китай, выполнять свои международные обязательства и действовать ответственно в международной системе, в том числе в киберпространстве". "Мы также подтверждаем нашу готовность поддерживать конструктивный диалог с Китаем, основанный на общих вызовах и на наших интересах в таких областях, имеющих отношение к альянсу, как киберугрозы", - говорится в нем.

НАТО "содействует свободному, открытому, мирному и безопасному киберпространству и предпринимает усилия по укреплению стабильности и снижению риска конфликтов путем поощрения уважения международного права и добровольных норм ответственного поведения государств в киберпространстве, признанных всеми государствами - членами Организации Объединенных Наций". "Мы работаем вместе как альянс и с партнерами-единомышленниками для решения этих проблем. Все государства призваны сыграть важную роль в поощрении и поддержании этих добровольных норм ответственного поведения государств", - заключил альянс.

Microsoft в марте представила обновление своего программного обеспечения Exchange Server на фоне того, что через него ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем.

Официальный представитель МИД КНР тогда же заявил, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft.