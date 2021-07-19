МИД Норвегии вызвал китайского посла после информации о причастности Китая к кибератаке

ХЕЛЬСИНКИ, 19 июля. /ТАСС/. Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде вызвала в понедельник посла Китая из-за данных разведки о том, что эта страна может быть причастна к кибератаке на норвежский парламент через уязвимость в программном обеспечении (ПО) Exchange Server американской корпорации Microsoft. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.

"Это серьезное происшествие, которое затронуло наш важнейший демократический институт. После основательного изучения информации нашей разведки мы считаем, что эта очень серьезная атака против парламента была осуществлена из Китая", - указала Сёрейде в сообщении, распространенном в понедельник норвежским правительством.

"Многие наши союзники, ЕС и Microsoft тоже подтвердили это. Власти Китая должны препятствовать таким атакам. Мы ожидаем, что Китай отнесется к этому делу со всей серьезностью, так, чтобы подобное не повторилось", - подчеркнула глава норвежского МИД.

Об атаке на свою систему электронной почты через ПО Microsoft парламент Норвегии сообщил 10 марта.

Ранее НАТО возложила ответственность на Китай за проведение кибератаки через уязвимость в ПО Microsoft. В документе подчеркивается, что "НАТО призывает все государства, включая Китай, выполнять свои международные обязательства и действовать ответственно в международной системе, в том числе в киберпространстве". С аналогичными заявлениями выступили власти США, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени 27 стран - членов сообщества, а также МИД Великобритании.

Microsoft в марте представила обновление своего программного обеспечения Exchange Server на фоне того, что через него ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных Китаем. Официальный представитель МИД КНР тогда же заявил, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft.