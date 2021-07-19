AFP: новое правительство Гаити сформируют 20 июля

ТАСС, 19 июля. Новое правительство Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри, которого президент Жовенель Моиз назначил главой кабмина за два дня до своей смерти, будет сформировано 20 июля, сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP).

"В течение последних дней [исполняющий обязанности премьера] Клод Жозеф и Ариэль Анри увеличили число рабочих встреч, которые приведут к формированию инклюзивного правительства с Ариэлем Анри в качестве премьер-министра и Клодом Жозефом на посту министра иностранных дел", - указал источник агентства. По его словам, миссия нового правительства будет заключаться в "скорейшей организации всеобщих выборов".

В ранее опубликованном интервью газете The Washington Post Жозеф заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства. По его словам, решение об уходе было принято "на благо страны" по результатам переговоров с Анри.

После убийства президента Жозеф взял в свои руки управление страной. Назначенный Моизом на пост премьера Анри заявил, что именно он должен управлять республикой до новых выборов, отметив, что не считает нынешнее правительство полноценным. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в больницу. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.