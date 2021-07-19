Более 60% немцев считают, что Лашет не справляется с кризисом на фоне наводнения

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Порядка 60% жителей Германии на фоне разрушительного наводнения, обрушившегося на запад страны, полагают, что премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократический союз/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Армин Лашет не обладает достаточной компетенцией, позволяющей справиться с кризисом, вызванным ударом стихии. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey по заказу издания Der Spiegel .

В опросе, проводившемся с 16 по 18 июля, приняли участие более 5 тыс. человек. По его данным, лишь 26% респондентов считают, что Лашет обладает достаточным профессионализмом для того, чтобы справиться с последствиями стихийного бедствия. При этом наибольшим доверием опрошенных в вопросах эффективности антикризисного управления пользуется кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц. За него проголосовал 41% жителей ФРГ.

Вместе с тем, как выяснили социологи, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" и кандидат в канцлеры Анналена Бербок набрала лишь 24% голосов.

Результаты опроса также показали, что 36% респондентов полагают, что консервативный блок в составе ХДС/ХСС обладает достаточной компетенцией для обеспечения эффективного антикризисного управления в случае стихийных бедствий. За СДПГ отдали голоса 19% опрошенных. Далее следуют "зеленые" (17%), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (6%), Свободная демократическая партия (4%) и "левые" (2%).

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли более 160 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.