Эвакуируемых афганцев могут разместить на некоторых военных базах США

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Эвакуируемые афганцы могут быть размещены не только на базе Форт-Ли в американском штата Вирджиния, но и на других военных объектах в США. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он подтвердил, что ведомство ранее "получило официальный запрос от Госдепартамента" об оказании содействия в размещении на американской территории "примерно 2,5 тыс. заявителей на получение специальной иммиграционной визы". Кирби пояснил, что речь идет об афганцах, которые прошли соответствующие проверки, касающиеся безопасности. "Мы рекомендовали использовать базу Форт-Ли в Вирджинии", - сказал он.

Кирби отметил, что для данных целей могут выбрать и "дополнительные объекты Министерства обороны США". "Хочу подчеркнуть, что Форт-Ли - это только первоначальное место, возможно, что будут и другие объекты в США. Нам нужно будет рассмотреть возможность их использования для выполнения запроса со стороны Госдепартамента о содействии", - сказал представитель Пентагона.

По словам Кирби, власти США ожидают, что эвакуируемые афганцы будут находиться на базе Форт-Ли или, возможно, на других военных объектах США "в течение нескольких дней или около того". После этого начнется процесс их расселения в США.

Согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще примерно 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Американские правозащитники и законодатели призывают вашингтонскую администрацию отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. Как отмечала ранее газета The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не гарантирует, что эти люди не будут депортированы на родину, если им будет отказано.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.