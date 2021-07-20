Посольство РФ сообщило, что напавшие на временного президента Мали задержаны

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита не пострадал во вторник во время нападения на него в мечети в малийской столице Бамако, напавшие задержаны. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Мали.

"По нашим данным, 20 июля совершено нападение на президента переходного периода Ассими Гоиту в ходе молитвы в мечети в Бамако в день празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам. Нападавшие задержаны силами правопорядка. Президент не пострадал", - сообщили в диппредставительстве.

Группа военных во главе с вице-президентом Гоитой арестовала 24 мая временного президента Мали Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Через 48 часов, находясь в заключении на армейской базе, они оба заявили, что уходят со своих постов. Сразу после этого Конституционный суд Мали своим постановлением объявил, что полковник Гоита стал президентом переходного периода и главой государства. Его инаугурация состоялась 7 июня. В тот же день своим указом Гоита назначил главой правительства Чогеля Кокаллу Маигу, который является выходцем из находившегося в оппозиции к прежним властям политического образования "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил".