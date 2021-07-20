Боррель считает, что резолюции СБ ООН по Вароше должны неукоснительно соблюдаться

НИКОСИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся статуса Вароши - находящегося в буферной зоне Кипра курортного района города Фамагуста - должны неукоснительно соблюдаться. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ответ на решение турко-кипрских властей об открытии доступа в новую часть Вароши и приглашении греко-кипрских собственников к управлению расположенной там недвижимостью.

"ЕС продолжает руководствоваться соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН в отношении Вароши, которые должны соблюдаться в полном объеме, включая резолюции 550 (1984) и 789 (1992)", - сказал Боррель, чье заявление было распространено в Республике Кипр. Верховный представитель ЕС добавил, что не следует предпринимать никаких действий в отношении Вароши, которые не соответствуют указанным документам, а также назвал инициативу турко-кипрской стороны "неприемлемым односторонним решением об изменении статуса Вароши".

От также заявил, что в Брюсселе продолжают возлагать ответственность за ситуацию в Вароше на руководство Турции и что "ЕС будет внимательно следить за завтрашними закрытыми консультациями Совета Безопасности ООН по Кипру и, исходя из этого, примет решение о следующих шагах", - сказал он. Боррель также призвал воздерживаться от любых односторонних действий, принятых в нарушение международного права, а также от односторонних провокаций, способных привести к эскалации напряженности на острове и поставить под угрозу возобновление переговоров по всеобъемлющему урегулированию кипрской проблемы в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Вароша должна контролироваться не войсками Турции, а миротворцами ООН, и заявил, что "ЕС призывает к тому, чтобы немедленно отменить ограничения на свободу передвижения ВСООНК (Вооруженных сил ООН на Кипре), введенных в районе Вароши, с тем, чтобы миссия (ООН) могла осуществлять патрулирование и выполнять предусмотренные мандатом действия". Боррель добавил, что ЕС по-прежнему полностью привержен всеобъемлющему урегулированию кипрской проблемы на основе двузональной, двухобщинной федерации с политическим равенством, в соответствии с резолюциями СБ ООН и принципами, на которых создавался Европейский союз, и ожидает аналогичного отношения к проблеме со стороны Анкары.

Заявление лидера турок-киприотов

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил на военном параде в турецкой части Никосии в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о демилитаризации новой территории Вароши, и выделении ее в пользование собственников, в том числе греков-киприотов. Лидер турок-киприотов сказал, что "военная зона, составляющая 3,5% процента закрытой части Вароши, будет упразднена". Он добавил, что те собственники, включая греков-киприотов, которые обратятся в созданную в самопровозглашенной Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК) комиссию по недвижимости, будут обладать правом вернуться к управлению своей собственностью в Вароше.

Как сообщил сегодня официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Мариос Пелеканос, Боррель стал первым политиком, кого министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис известил о заявлении Татара. В связи с турко-кипрской инициативной президент Кипра Никос Анастасиадис назначил на среду заседание Национального совета - главного совещательного органа при главе государства по вопросу кипрского урегулирования, состоящего из лидеров греко-кипрских политических партий. Анастасиадис также поручил Христодулидису сообщить о решении турко-кипрского руководства высокопоставленным представителям ЕС и ООН.

Контакты российской и кипрской сторон

Временный поверенный в делах РФ в Республике Кипр Андрей Панюхов сообщил корреспонденту ТАСС, что посетил во вторник МИД островного государства. Он сказал, "беседа касалась заявления об открытии 3,5% территории прежде закрытого района Вароши" и что у официальной Никосии это вызвало серьезную обеспокоенность, и греко-кипрское руководство попросило страны, которые являются постоянными членами СБ ООН, соответствующим образом отреагировать на эту ситуацию.

Панюхов отметил, что МИД РФ еще в октябре прошлого года четко изложил позицию российской стороны относительно решений по открытию тех или иных частей Вароши. Дипломат подчеркнул, что такие решения вызывают в Москве серьезную озабоченность, и что власти РФ считают их недопустимыми. Он добавил, что односторонние действия, нарушающие ранее принятые резолюции Совета Безопасности ООН 414 (1977), 482 (1980), 550 (1984), 789 (1992) и 2483 (2019), создают дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса по кипрской проблематике и усиливают напряженность на острове.