Макрон поручил провести серию расследований в связи с делом Pegasus

ТАСС, 21 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил провести серию расследований по делу о прослушивании телефонных переговоров с использованием израильской системы электронного шпионажа Pegasus. Об этом, как передает агентство Reuters , премьер-министр страны Жан Кастекс сообщил в эфире местного телевидения в среду.

Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны.

Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны. Что мы знаем о Pegasus project

Во вторник газета Le Monde проинформировала, что один из телефонных номеров Макрона был в списке марокканских спецслужб для организации слежки с помощью Pegasus. Кроме того, в списке фигурировали номера бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и 14 министров.

"Если эти факты подтвердятся, то это было бы весьма серьезно, - процитировало издание заявление Елисейского дворца. - Необходимо установить подлинную картину в связи с этим разоблачением".

Ранее НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран вели слежку за большим количеством людей по всему миру с помощью израильской шпионской программы для мобильных телефонов, разработанной корпорацией NSO Group. Право пользования этой системой предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства, выдаваемому в каждом отдельном случае. Как сообщают французские журналисты, слежка из ряда стран была организована в том числе примерно за 1 тыс. телефонов во Франции, среди которых были и аппараты, используемые журналистами.

По утверждениям НПО, прослушивание французов осуществляли Мексика, Индия, Марокко и Венгрия. Некоторые из этих стран категорически отвергли свою причастность.

Во вторник центральная прокуратура страны сообщила, что Франция инициировала расследование в связи со ставшими известными фактами прослушивания переговоров ее журналистов с использованием системы Pegasus. Расследование проводится по подозрению в нарушении законов целым рядом стран, использовавших израильскую систему прослушивания. В частности, речь идет о вмешательстве в личную жизнь, перехвате корреспонденции, создании преступной группировки.