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Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны.
Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны.
Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны.
Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны.
Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны.

Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны. Что мы знаем о Pegasus project

© Sam Mellish / In Pictures via Getty Images Images
Журналисты полагают, что правительства следят за десятками тысяч людей с помощью специальной программы, которую без спроса устанавливают на смартфоны

Шпионское ПО Pegasus, разработанное израильской компанией NSO Group, помогает правительствам разных стран следить за политиками, журналистами и правозащитниками по всему миру. Об этом говорится в расследовании The Pegasus Project, которое выпустила организация Amnesty International, журналистская НКО Forbidden Stories и десятки независимых репортеров из 17 мировых СМИ. Мы пересказываем главное из этого материала.

Что такое Pegasus

Британская газета The Guardian называет приложение Pegasus "пожалуй, самой лучшей из когда-либо разработанных шпионских программ". Ее можно незаметно установить на любой мобильный телефон на системе Android и iOS, после чего аппарат становится полноценным устройством для слежки. Причем, как говорят эксперты, поздняя версия программы не требует для установки никаких кликов и переходов по ссылкам. Pegasus просто использует уязвимости операционных систем или популярных приложений.

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ПО копирует отправленные и полученные на телефон сообщения, собирает фотографии и записывает звонки. Кроме того, Pegasus получает доступ к микрофону и видеокамере, что позволяет подслушивать и подсматривать за владельцами аппаратов. При помощи этого ПО можно также отслеживать местонахождение устройств. 

ПО Pegasus, "которое залетает на смартфоны словно конь на крыльях" разработала частная израильская фирма NSO Group, основанная в 2010 году. Цель этой программы — борьба с терроризмом и оргпреступностью. Как пишут СМИ, NSO Group предоставляла ПО разведслужбам, правоохранительным огранам и военным по всему миру с 2016 года.

Чтобы не допустить злонамеренного использования софта, его продают по лицензии от израильского правительства исключительно государственным компаниям и структурам. 

Слежка за десятками тысяч людей

Как говорится в международном журналистском расследовании, власти стран, получившие в свое распоряжение ПО Pegasus, злоупотребляли возможностями софта и следили не только за преступниками и террористами, но и за журналистами, правозащитниками, общественными и политическими лидерами, чиновниками, крупными бизнесменами. 

Так, находящейся во Франции организации Forbidden Stories удалось получить список из 50 тыс. попавших в систему Pegasus телефонных номеров, которые якобы являлись целями для слежки. В документе, который появился в 2016 году, есть только цифры, но не имена. В течение многих месяцев 80 журналистов международного объединения изучали этот перечень. В результате им удалось установить более 1 тыс. владельцев телефонных номеров из 50 стран.

По какому принципу вели этот список и как он попал к представителям СМИ, пока неизвестно. Однако сам факт его существования может говорить о том, что в NSO Group знали о неправомерных действиях своих клиентов, но закрывали на это глаза. При этом глава NSO Шалев Хулио заявил изданию The Washington Post, что список не имеет никакого отношения к компании, а любая информация о ненадлежащем применении ПО Pegasus грозит расторжением контракта.

За кем следят власти 

В списке оказались по крайней мере 65 руководителей бизнеса, 85 активистов-правозащитников, 189 журналистов, среди которых репортеры из CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde, Financial Times и Al Jazeera. К примеру, в Мексике телефон журналиста Сесилио Пинеды появился в этой базе всего за несколько недель до его убийства в 2017 году.

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В прошлом году СМИ сообщали, что неизвестные взломали телефоны десятков журналистов Al Jazeera с использованием приложения компании NSO. Еще тогда в расследовании этого инцидента говорилось, что данные телефонов утекли без перехода на какие-либо ссылки или вредоносные программы. То есть устройства "заразили" дистанционно.

В расследовании также утверждается, что жертвами слежки стали члены семьи саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи — его жены, невесты и сына. Их телефоны подвергались взлому как до, так и после убийства журналиста. При этом в NSO заявляли, что компания проверяла эти утверждения и пришла к выводу, что убийство Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле никак не связано с их софтом.

В список Pegasus также попали 600 политиков и правительственных чиновников, включая министров, дипломатов, военных и сотрудников служб безопасности. Некоторые номера из списка принадлежат даже главам государств и членам арабских королевских династий. Пока неясно, сколько телефонов из 50-тысячного списка действительно взломали с помощью Pegasus. Служба безопасности Amnesty International проверила 67 смартфонов, которые потенциально могли оказаться под атакой. Из них 23 оказались взломанными, а у 14 нашли признаки попыток проникновения. В отношении оставшихся 30 проверка не дала  результатов, так как владельцы номеров поменяли гаджеты. 

Журналисты обещают рассказать подробнее о тех, за кем следили власти, в дальнейших публикациях.

Кто из стран проводил слежку

Согласно заявлениям NSO, их клиенты — это 60 разведывательных, военных и правоохранительных структур в 40 странах. Компания не разглашает информацию, о каких именно государствах идет речь, а также не знает, в отношении каких лиц используют их ПО. 

При этом журналисты смогли установить основные страны, вносившие номера в базу Pegasus. Среди них: Азербайджан, Бахрейн, Венгрия, Индия, Казахстан, Мексика, Марокко, Руанда, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В расследовании Forbidden Stories и других СМИ говорится о подтверждении того, что все эти десять стран являлись клиентами NSO. Наибольшее количество номеров в списке (15 тыс. из 50), приходится на мексиканские телефоны, следом идут страны Ближнего Востока.

В списке также нашли номера более чем 1 тыс. французских граждан, несмотря на то, что Франция не является клиентом фирмы. Французские номера в базу вносили из Мексики, Индии, Марокко и Венгрии.

B NSO все отрицают

В своем заявлении NSO Group решительно отвергла все обвинения, назвав их ничем не обоснованными теориями.

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"Отчет Forbidden Stories полон неверных предположений и неподтвержденных теорий, которые вызывают серьезные сомнения в надежности и независимости источников. Похоже, что "неназванные собеседники" предоставили информацию, которая не имеет под собой фактической основы и далека от реальности", — говорится на сайте организации.

В NSO также заявили, что рассматривают возможность выдвижения иска против авторов расследования. О вероятности судебных разбирательств также заявили и в организации "Репортеры без границ", где, напротив, готовятся подать в суд на ответственных за массовую слежку.

В комментарии организации говорится, что она "потрясена сообщением консорциума СМИ о том, что около 200 журналистов в 20 странах стали объектами слежки" посредством программы Pegasus. В 2019 году WhatsApp и его материнская компания Facebook уже подали иск на NSO Group в федеральном суде США в Сан-Франциско, обвинив компанию в использовании уязвимости сервиса для преследования пользователей.

Информацию о слежке за журналистами осудила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвав прочитанное в публикациях СМИ "недопустимым". При этом она подчеркнула, что власти пока проверяют опубликованную информацию.

Дмитрий Беляев

Теги
АзербайджанБахрейнРуандаМексикаКазахстанОАЭФранцияВенгрияСаудовская АравияИзраильМароккоХашкаджи, Джамаль
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