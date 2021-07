Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны. Что мы знаем о Pegasus project

ПО копирует отправленные и полученные на телефон сообщения, собирает фотографии и записывает звонки. Кроме того, Pegasus получает доступ к микрофону и видеокамере, что позволяет подслушивать и подсматривать за владельцами аппаратов. При помощи этого ПО можно также отслеживать местонахождение устройств.

ПО Pegasus, "которое залетает на смартфоны словно конь на крыльях" разработала частная израильская фирма NSO Group, основанная в 2010 году. Цель этой программы — борьба с терроризмом и оргпреступностью. Как пишут СМИ, NSO Group предоставляла ПО разведслужбам, правоохранительным огранам и военным по всему миру с 2016 года.

Чтобы не допустить злонамеренного использования софта, его продают по лицензии от израильского правительства исключительно государственным компаниям и структурам.

Слежка за десятками тысяч людей

Как говорится в международном журналистском расследовании, власти стран, получившие в свое распоряжение ПО Pegasus, злоупотребляли возможностями софта и следили не только за преступниками и террористами, но и за журналистами, правозащитниками, общественными и политическими лидерами, чиновниками, крупными бизнесменами.

Так, находящейся во Франции организации Forbidden Stories удалось получить список из 50 тыс. попавших в систему Pegasus телефонных номеров, которые якобы являлись целями для слежки. В документе, который появился в 2016 году, есть только цифры, но не имена. В течение многих месяцев 80 журналистов международного объединения изучали этот перечень. В результате им удалось установить более 1 тыс. владельцев телефонных номеров из 50 стран.

По какому принципу вели этот список и как он попал к представителям СМИ, пока неизвестно. Однако сам факт его существования может говорить о том, что в NSO Group знали о неправомерных действиях своих клиентов, но закрывали на это глаза. При этом глава NSO Шалев Хулио заявил изданию The Washington Post, что список не имеет никакого отношения к компании, а любая информация о ненадлежащем применении ПО Pegasus грозит расторжением контракта.

За кем следят власти

В списке оказались по крайней мере 65 руководителей бизнеса, 85 активистов-правозащитников, 189 журналистов, среди которых репортеры из CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde, Financial Times и Al Jazeera. К примеру, в Мексике телефон журналиста Сесилио Пинеды появился в этой базе всего за несколько недель до его убийства в 2017 году.