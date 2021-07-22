Киев заявил, что у него "много вопросов" к заявлению ФРГ и США по "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Украина детально изучает договоренность Германии и США по газопроводу "Северный поток - 2", но уже на этом этапе у Киева имеется много вопросов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто в четверг.

"У нас в настоящее время имеется много вопросов к тому, как американо-германская договоренность способна уменьшить риски безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока - 2", будем разговаривать с США и Германией по этому вопросу", - сказал он. Кулеба напомнил позицию Киева о том, что украинская сторона связывает сооружение газопровода прежде всего с вопросом безопасности. "Мы бы хотели, чтобы формулировки в американо-германском заявлении именно в вопросе безопасности были сильнее", - заявил дипломат.

Он также проинформировал, что в Киеве пристально анализируют экономическую часть договоренности. "Что касается экономического блока этого заявления, то мы изучаем все, что там изложено, те предложения, которые там сделаны, и будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что там предложено", - сказал глава МИД.

Кулеба сообщил о наличии "фундаментальной проблемы", которая, по его словам, связана с тем, что в Киеве не понимают степень готовности России "надлежащим образом выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины, о сохранении роли Украины как транзитного государства".