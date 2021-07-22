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Меркель: сделка ФРГ и США не устраняет все разногласия по "Северному потоку - 2"

Канцлер подчеркнула, что было важно установить определенные критерии, которые позволили бы сохранить за Украиной статус транзитера газа

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Достижение договоренности по "Северному потоку - 2" является хорошим шагом вперед, но она еще не устраняет все разногласия по проекту. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

"Я думаю, что соглашение с правительством США не цементирует разногласия, но оно и не устраняет всех разногласий. Они остаются, и это мы видели вчера по реакции", - сказала Меркель. Канцлер заметила, что ход теперь за Конгрессом. Она подчеркнула, что было важно установить определенные критерии, которые позволили бы сохранить за Украиной статус транзитера газа и не допустили бы использования Россией энергоресурсов как "оружия".

"Российская сторона еще раз заявила, что не намерена использовать энергоресурсы как оружие. Это высказывание, здесь я ловлю на слове", - добавила канцлер.

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Меркель, АнгелаСШАГерманияРоссия
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