В МИД Франции заявили, что изучили договоренности США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Париж принимает к сведению достижение договоренностей между США и Германией по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Франции в ходе брифинга.

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

"Мы приняли к сведению объявление по этому вопросу", - сказал он. "Оценка этого досье должна осуществляться с учетом аспектов, касающихся суверенитета и европейской энергетической безопасности", - подчеркнул французский дипломат.

В среду Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.