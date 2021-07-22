В ДНР считают, что жалоба России в ЕСПЧ по Украине повлияет на ход мировой истории

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Мировое сообщество рано или поздно даст справедливую оценку происходящим на Украине событиям, что внесет корректировки в восприятие политического и исторического имиджа украинского государства. Об этом в четверг заявил зампредседателя комитета Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) по уголовному и административному законодательству Владимир Медведев, комментируя подачу Россией в ЕСПЧ первой в своей истории жалобы против другого государства - Украины.

"Все будет зависеть от политической ситуации, развития дальнейших событий, но я знаю на 100%, что даже через 50-100 лет осуждения таких политиков наступают, и это вносит корректировки в историю, как в отношении политического имиджа, так и исторического имиджа той страны, в которой это происходило. Оценку, я думаю, мировое сообщество рано или поздно даст", - сказал он в комментарии Донецкому агентству новостей.

Россия в четверг обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обращение в ЕСПЧ призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение. Жалоба касается 10 основных групп нарушений украинскими властями прав человека, начиная с 2014 года.