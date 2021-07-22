Премьер Польши назвал эгоистичной позицию США по "Северному потоку - 2"

ВАРШАВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал эгоистичной занятую США позицию по проекту газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Белостоке.

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"Изменение на 180 градусов позиции США по "Северному потоку - 2" поразило многие страны. Я выражаю неодобрение, что наши союзники эгоистично подошли к строительству этого газопровода", - приводит слова премьера Польское агентство печати.

По словам Моравецкого, Польша всегда выступала против "Северного потока - 2". "С самого начала, когда родилась эта идея, мы пытались убедить наших американских и европейских союзников в том, что это проект, который помогает России вооружаться", - утверждал он.

"Мы знаем, что строительство этого газопровода, по всей вероятности, будет завершено. Однако мы в Польше в безопасности благодаря нашим превентивным действиям", - сказал Моравецкий, подчеркнув, что "российский шантаж" республике не грозит.