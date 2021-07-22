В ФРГ заявили, что сделка по "Северному потоку - 2" не решит проблемы безопасности Украины

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Cопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые" и кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок заявила, что достижение договоренности с США по "Северному потоку - 2" не решает проблем безопасности Украины. Такое мнение она выразила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung , выдержки из которого в четверг приводит агентство DPA .

"Это совместное заявление не является решением, особенно для безопасности Украины", - отметила Бербок.

Вместе с тем она вновь высказалась против ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2". "Я по-прежнему считаю, что этот трубопровод ошибочен по причинам климатической политики, но прежде всего по геостратегическим причинам", - подытожила сопредседатель "зеленых". "Северный поток -2 ", по ее утверждению, "ставит под угрозу безопасность Украины и направлен на раскол Европейского союза". Ранее Бербок уже неоднократно выступала с аналогичными заявлениями.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

В среду Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.