Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве возглавит первый замгоссекретаря Шерман

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман возглавит делегацию США на новом раунде российско-американского диалога по стратегической стабильности, который пройдет в Женеве 28 июля. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили также, что в состав делегации войдет заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Цель [этой встречи] - попытаться заложить основу для будущих мер по контролю над вооружениями и сокращению рисков", - добавили в Госдепартаменте.

Ранее МИД РФ сообщил о том, что новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности пройдет 28 июля в Женеве. Как проинформировали в дипведомстве, российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее Рябков заявил ТАСС, что российская сторона на предстоящих консультациях рассчитывает досконально обсудить все аспекты стратегической стабильности, оценить потенциальные риски и угрозы, а также выработать схему дальнейшей совместной работы в этой области - форму работы, повестку дня.

16 июня в Женеве прошел российско-американский саммит, инициатива проведения которого исходила от Вашингтона. Глава российского государства Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.