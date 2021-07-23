Новый раунд российско-американского диалога по стратстабильности пройдет 28 июля в Женеве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности пройдет 28 июля в Женеве. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В развитие договоренностей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом, 28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности", - сообщили в министерстве.

Как проинформировали в министерстве, межведомственные делегации сторон возглавят заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. "Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями", - добавили в МИД РФ.

Ранее Рябков заявил ТАСС, что российская сторона на предстоящих консультациях рассчитывает досконально обсудить все аспекты стратегической стабильности, оценить потенциальные риски и угрозы, а также выработать схему дальнейшей совместной работы в этой области - форму работы, повестку дня.

16 июня в Женеве прошел российско-американский саммит, инициатива проведения которого исходила от Вашингтона. Глава российского государства Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.