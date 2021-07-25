В парламенте Франции достигли консенсуса по законопроекту о борьбе с коронавирусом

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Паритетная согласительная комиссия французского парламента смогла в воскресенье после нескольких часов дебатов привести к общему знаменателю позиции Национального собрания и Сената по содержанию законопроекта о новых мерах борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил телеканал BFM . Отсутствие консенсуса грозило подорвать авторитет Елисейского и Матиньонского дворцов, став свидетельством их неспособности оперативно разработать приемлемый для парламента проект санитарного закона.

Противники санитарных пропусков во Франции не добились от властей отказа от новых мер

Таким образом, властям удалось в последний момент избежать повторного и весьма затяжного рассмотрения документа в обеих палатах и их комиссиях по законодательству. Это вынудило бы правительство на несколько дней продлить сессию парламента и сильно замедлило бы утверждение и вступление в силу нового закона в условиях, когда в стране стремительно распространяется дельта-штамм коронавируса.

В настоящее время не известно, на какой основе достигнуто согласие. Сенат, большинство мест в котором принадлежит оппозиции, ранее значительно смягчил положения документа, одобренного до этого нижней палатой, где основную часть кресел занимают депутаты от правящей партии "Республика на марше".

Теперь обе палаты должны до конца дня утвердить законопроект. В начале следующей недели принятый текст будет передан на экспертизу в Конституционный совет, который даст свое заключение в течение двух-трех дней.

Спорный законопроект

В целом представленный правительством проект значительно расширяет применение санитарного пропуска и масштабы иммунизации населения. Пропуск должен содержать данные о полной вакцинации или недавнем негативном ПЦР-тесте, а в противном случае - о сформировавшемся иммунитете. Вакцинация же становится обязательной для сотрудников медучреждений, домов престарелых, пожарно-спасательных служб и ряда категорий военных. Не привившимся может грозить увольнение с работы, а нарушителям различных новых правил - крупные штрафы.

Новый документ будет необходимо предъявлять во всех местах проведения культурно-досуговых мероприятий, на выставках, ярмарках и в транспорте. Еще со среды он стал обязательным для доступа туда, где собираются более 50 человек.

Согласно первым сведениям, переданным телеканалом BFM, согласительная комиссия решила вопрос о дате завершения периода чрезвычайного санитарного положения. Власти выступали за 31 декабря, Сенат настаивал на 31 октября. Стороны сошлись на 15 ноября.

Также известно, что верхняя палата отказалась от намерения отменить введение санитарных пропусков для лиц в возрасте от 12 до 17 лет.