Противники санитарных пропусков во Франции не добились от властей отказа от новых мер

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Акции противников санитарных пропусков в субботу во Франции не смогли заставить власти отложить принятие закона о новых ограничительных мерах в связи с пандемией коронавируса. Как сообщили в МВД республики, почти 170 манифестаций собрали во всех регионах страны 161 тыс. участников.

По мнению аналитиков, "антивакцинное движение" во многом напоминает выступления "желтых жилетов", которые в течение многих месяцев до начала пандемии регулярно выходили на марши во французских городах, чтобы высказать свое несогласие с экономической политикой властей.

Теперь под огнем критики оказались санитарные меры правительства. На фоне распространения нового штамма "дельта" руководство Франции решило ввести с августа обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширить действие санитарных пропусков на бары, рестораны, кинотеатры, музеи.

Новая повестка дня

"Пандемия изменила повестку дня манифестантов, - констатировал политолог Жан Пето. - Теперь протесты направлены против санитарных пропусков, которые многие французы считают ущемлением гражданских прав". "Разумеется, 160 тыс. протестующих - это лишь небольшая часть населения Франции, но это не значит, что это миноритарное движение не сопряжено с риском для правительства", - считает он.

По мнению профессора социологии Мишеля Мафсоли, "как до этого движение "желтых жилетов", антивакцинные активисты выражают недоверие к профсоюзам и политическим партиям". "Они стремятся действовать за пределами сформировавшихся институтов общества", - отметил он.

Марши в мегаполисах

Манифестации прошли в субботу во всех крупных городах Франции. В Ницце, по данным префектуры, они собрали более 6 тыс. участников, в Марселе на улицы вышли 4,5 тыс. человек, в Экс-ан-Провансе - более 2,5 тыс. В Лионе полиции пришлось использовать водометы, чтобы разогнать агрессивно настроенных демонстрантов. Полиция задержала четырех человек, пытавшихся оказать сопротивление правоохранителям.

В Страсбурге манифестанты скандировали "Свобода!" и требовали отставки президента Франции Эмманюэля Макрона. В этом эльзасском городе акция собрала свыше 4 тыс. человек.

В Париже три манифестации мобилизовали 11 тыс. человек. Это заметно меньше, чем в прошлую субботу, когда число противников мер правительства на улицах города достигало 18 тыс. Парижские демонстрации были отмечены попыткой группы радикалов провести свою акцию на Елисейских Полях. Усиленные наряды полиции, дежурившие в этом квартале, вытеснили демонстрантов на прилегающие улицы, применив слезоточивый газ и водометы.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter заявил, что "решительно осуждает насилие, которому подверглись полицейские, жандармы и журналисты". "Выражаю слова поддержки сотрудникам правоохранительных органов, благодаря которым удалось пресечь попытки устроить беспорядки", - сказал он. Министр сообщил, что в Париже были задержаны девять человек.

Точка невозврата

Законопроект, срочно разработанный в условиях все более сильного распространения во Франции штамма "дельта", предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала, пожарных, ряда категорий военных. Не сделавшим это в сроки может грозить увольнение.

Предусматривается также значительно расширить применение санитарного пропуска, который должен содержать справку об иммунитете, данные о полной вакцинации или же негативный результат недавнего ПЦР-теста. Документ необходимо будет предъявлять во всех общественных местах. Кроме того, уже на этой неделе санитарные пропуска стали обязательными для доступа на мероприятия с участием более 50 человек.

В случае утверждения законопроекта в предложенном правительством виде будет введен обязательный и контролируемый полицией десятидневный карантин для заразившихся. Режим чрезвычайной ситуации может быть продлен во Франции до 31 декабря.

Несмотря на протесты, Сенат на своем заседании в Люксембургском дворце продолжил в субботу редакционную работу над законопроектом.

Четвертая волна

Как констатируют власти, Франция вступила в четвертую волну пандемии с более высокими темпами заражения, чем это было на предыдущих этапах. В настоящий момент органы здравоохранения ежедневно регистрируют больше 20 тыс. новых случаев инфицирования.

Согласно последним данным агентства Sante Publique France, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования умерли свыше 111 тыс. человек. По информации министерства здравоохранения республики, первую дозу вакцины к настоящему времени получили почти 40 млн человек, что составляет более половины населения страны.