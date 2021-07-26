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СМИ: президент Туниса объявил о приостановлении деятельности парламента страны

В ближайшее время состоится отставка премьер-министра страны, отмечает радиостанция Mosaique FM

РАБАТ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид объявил в воскресенье о приостановлении деятельности Ассамблеи народных представителей (однопалатный парламент). Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM

По ее данным, Саид также объявил об отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов.

Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время состоится отставка премьер-министра Хишама Машиши, а правительство на период всего срока действия чрезвычайных мер возглавит другой человек.

В воскресенье Саид провел во дворце в Карфагене срочное совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся в стране ситуации. Это произошло после того, как ранее в тот же день в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике.

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