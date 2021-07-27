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Кризис на Украине

В ДНР заявили о готовности передать России доказательства агрессии Киева в Донбассе

Депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что документы понадобятся для приобщения их к делу против Украины в Европейском суде по правам человека

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) готова передать российской стороне материалы по фактам военной агрессии Киева в Донбассе для приобщения их к делу против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом во вторник заявила депутат Народного совета ДНР, координатор проекта "Содействие в работе общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной" Елена Шишкина.

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"Восьмой год на территории ДНР общественниками фиксируются военные преступления со стороны Украины в отношении граждан Донбасса, и уже три года работает комиссия по подсчету экономического ущерба. Мы готовы передать общественным организациям, гражданским активистам РФ все доказательства, подтверждающие преступления украинской власти в Донбассе, и все данные, подтверждающие сумму ущерба, которые эти действия принесли ДНР", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

22 июля Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обращение в ЕСПЧ призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение. Жалоба касается 10 основных групп нарушений украинскими властями прав человека начиная с 2014 года.

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