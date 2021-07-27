В ООН призвали политиков Туниса к мирному диалогу

ООН, 27 июля. /ТАСС/. ООН призывает политических лидеров в Тунисе к мирному диалогу для урегулирования противоречий, возникших после роспуска парламента президентом страны Каисом Саидом. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы продолжаем поддерживать контакт с властями Туниса как в Нью-Йорке, так и через представителей ООН в стране. Мы призываем политических лидеров и заинтересованные стороны в Тунисе достичь быстрого разрешения разногласий путем диалога и компромисса, обеспечив сохранение спокойствия", - сказал Хак.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены армейские подразделения. 26 июля Саид издал указ об увольнении министра национальной обороны Брахима Бертаджи и исполняющей обязанности министра юстиции Хасны бен Слимани. Данные решения были приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов состоялись манифестации, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.

Исламистская партия "Ан-Нахда", чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей (однопалатный парламент) Туниса, назвала решения президента страны Каиса Саида решения о приостановке работы парламента и отставке кабинета министров неконституционными и призвала главу государства пересмотреть их.

Ранее в ООН воздержались от оценок того, считать ли действия президента страны переворотом.