Байден пообещал соблюдать рекомендацию по ношению масок

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил во вторник, что будет соблюдать новую рекомендацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США относительно ношения масок, и выразил надежду на то, что остальные жители страны также прислушаются к мнению регулятора.

Во вторник ЦКПЗ ужесточили рекомендации по ношению масок для вакцинированных от ковида. "Сегодняшнее объявление о том, что новые [данные по итогам] исследований и опасения по поводу штамма "дельта" заставили ЦКПЗ рекомендовать вернуться к ношению масок в некоторых частях страны, - это еще один шаг на пути к победе над вирусом. Надеюсь, что все американцы, которые живут в районах, на которых распространяется эта рекомендация, будут ей следовать. Я, без сомнения, буду, когда поеду в эти регионы", - говорится в распространенном письменном заявлении Байдена.

"ЦКПЗ сегодня также подтвердили, что мы можем безопасно открыть школы этой осенью <...>. Я знаю, что носить маски учащимся неудобно, но это позволит им учиться и быть со своими одноклассниками с наилучшей доступной защитой [от коронавируса]", - добавил президент США.

По словам Байдена, заявление ЦКПЗ указывает, что наилучшей защитой от штамма "дельта" является вакцинация. "Хотя большинство взрослых в США вакцинированы, слишком многие - нет. Хотя мы видим рост количества вакцинаций, нам все еще нужно добиться большего", - отметил глава государства. Он добавил, что с начала его президентства в США было сделано свыше 300 млн уколов вакцины от COVID-19, в результате 60% взрослого населения прошли полную вакцинацию, почти 70% сделали хотя бы одну из двух необходимых прививок. "По одной из оценок, быстрое развертывание вакцин спасло 100 тыс. американцев, возможно, и больше", - отметил Байден. Он также пообещал в четверг рассказать о новых шагах администрации, направленных на расширение масштабов вакцинации в стране.

Согласно распространенному во вторник заявлению ЦКПЗ, в районах, где "быстро распространяется" вирус, "полностью вакцинированным людям [рекомендовано] носить маски в помещениях в общественных местах". Как пояснила руководитель ЦКПЗ Рошель Валенски, эта мера поможет замедлить распространение штамма "дельта" коронавируса. Глава ЦКПЗ отметила, что эта рекомендация относится также к учащимся и преподавателям школ.

В марте в ЦКПЗ заявили, что вакцинированным от нового коронавируса жителям страны можно находиться в одном помещении без масок.