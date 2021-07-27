Власти США ужесточили рекомендации по ношению масок для вакцинированных от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали вакцинированным от коронавируса американцам в ряде случаев носить защитные маски в помещениях. Об этом сообщила во вторник на брифинге руководитель данной организации Рошель Валенски.

По ее словам, в районах, где "быстро распространяется" вирус, ЦКПЗ рекомендуют "полностью вакцинированным людям носить маски в помещениях в общественных местах". Как пояснила Валенски, эта мера поможет замедлить распространение штамма "дельта" коронавируса. Глава ЦКПЗ отметила, что эта рекомендация относится также к учащимся и преподавателям школ.

В марте в ЦКПЗ заявили, что вакцинированным от коронавируса жителям страны можно находиться в одном помещении без масок. Привитым можно находиться в одном помещении без маски и с теми, кто не был вакцинирован, если последние не входят в группу риска и живут вместе.