Армения использует военно-политический инструментарий согласно международному праву

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Армения использует весь свой военно-политический инструментарий в соответствии с международным правом в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном, заявили в среду в МИД страны.

"В ответ на применение Азербайджаном силы против территориальной целостности Армении, республика Армения использует весь свой военно-политический инструментарий в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Армении, в ночь на среду Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям на северо-восточном участке границы, в результате чего погибли три армянских военнослужащих, двое ранены.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда армянское оборонное ведомство заявило, что азербайджанские ВС продвинулись внутрь армянской территории, нарушив государственную границу Армении.