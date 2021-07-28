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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Армения использует военно-политический инструментарий согласно международному праву

В Минобороны республики ранее сообщили, что Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям на северо-восточном участке границы, в результате чего погибли трое армянских военнослужащих, двое ранены

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Армения использует весь свой военно-политический инструментарий в соответствии с международным правом в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном, заявили в среду в МИД страны.

"В ответ на применение Азербайджаном силы против территориальной целостности Армении, республика Армения использует весь свой военно-политический инструментарий в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Армении, в ночь на среду Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям на северо-восточном участке границы, в результате чего погибли три армянских военнослужащих, двое ранены.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда армянское оборонное ведомство заявило, что азербайджанские ВС продвинулись внутрь армянской территории, нарушив государственную границу Армении.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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