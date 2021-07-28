Баку призвал Ереван начать переговоры по делимитации госграницы

БАКУ, 28 июля. /ТАСС/. МИД Азербайджана возложил ответственность за напряженность на госгранице с Арменией на официальный Ереван, призвав противоположную сторону начать переговоры по делимитации государственной границы.

"Ответственность за эскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе в результате очередной провокации полностью ложится на военно-политическое руководство Армении", - говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

МИД призвал армянскую сторону "принять новые реалии, сложившиеся в регионе, и начать переговоры по делимитации границы двух государств".

"Азербайджан оставляет за собой право на защиту своей территориальной целостности в рамках международных границ и будет давать решительный ответ на любые шаги, направленные против нашей территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций национальной армии в направлении Кельбаджарского района, в результате чего были ранены двое азербайджанских военнослужащих.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.