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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку заявили о ранении двоих военнослужащих Азербайджана при обстреле со стороны Армении

Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры, отметили в Минобороны республики

БАКУ, 28 июля. /ТАСС/. Двое азербайджанских военнослужащих получили ранения в результате обстрела позиций на границе с армянской территории. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"28 июля примерно с 00:50 (по местному времени, 23:50 мск 27 июля) подразделения Вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района. В результате обстрела ранены двое азербайджанских военнослужащих", - проинформировали в ведомстве. Отмечается, что их жизни вне опасности.

"Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры", - указывается в сообщении.

Минобороны Азербайджана возложило на Армению ответственность "за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами".

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Минобороны Армении сообщило о боях на северо-восточном направлении границы с Азербайджаном
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