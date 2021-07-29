Представитель Эрдогана назвал лесные пожары в Турции национальным бедствием

"Лесные пожары - национальное бедствие, - отметил Калын в Twitter. - Все государственные органы во взаимодействии ведут ожесточенную борьбу. Прокуратура изучает причины возгораний с разных аспектов. Взываю к милости Господа по отношению к согражданам, потерявшим свои жизни".

Лесные пожары начались в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг огонь вспыхнул и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожара достигло трех, пострадали 183 человека.

Серьезная угроза туристическим объектам возникла в курортной зоне Бодрума, где в течение суток возникли пожары в нескольких местах, расположенных вблизи с рядом отелей. В местечке Гюверджинлик огонь подступил близко к одному из местных отелей. В этой связи туристы временно переселены в безопасный корпус на территории этой же гостиницы. Речь о полной эвакуации пока не идет.

До настоящего времени сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали. Генконсульство РФ в Анталье по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в регионе Муглы российскими туристами.