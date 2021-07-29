{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в Турции

Представитель Эрдогана назвал лесные пожары в Турции национальным бедствием

Ибрагим Калын отметил, что "все государственные органы во взаимодействии ведут ожесточенную борьбу" со стихией

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Национальным бедствием назвал в четверг лесные пожары в Турции официальный представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана - Ибрагим Калын.

На эту тему
Лесные пожары в Турции. Главное
Лесные пожары в Турции.

"Лесные пожары - национальное бедствие, - отметил Калын в Twitter. - Все государственные органы во взаимодействии ведут ожесточенную борьбу. Прокуратура изучает причины возгораний с разных аспектов. Взываю к милости Господа по отношению к согражданам, потерявшим свои жизни".

Лесные пожары начались в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг огонь вспыхнул и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожара достигло трех, пострадали 183 человека.

Серьезная угроза туристическим объектам возникла в курортной зоне Бодрума, где в течение суток возникли пожары в нескольких местах, расположенных вблизи с рядом отелей. В местечке Гюверджинлик огонь подступил близко к одному из местных отелей. В этой связи туристы временно переселены в безопасный корпус на территории этой же гостиницы. Речь о полной эвакуации пока не идет.

До настоящего времени сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали. Генконсульство РФ в Анталье по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в регионе Муглы российскими туристами.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЛесные пожары в Турции
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Глава МИД Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС ситуацию на границе с Арменией
Стороны также обменялись мнениями по вопросам, связанным с выполнением трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года
Читать полностью