Лесные пожары в Турции. Главное

Лесные пожары охватывают все больше районов Турции. В результате крупнейшего из них, который начался накануне в провинции Анталья, пострадали уже более 180 человек, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Хотя в турецкой федерации отельеров полагают, что пожары вряд ли серьезно скажутся на работе гостиниц, уже сообщается об эвакуации нескольких отелей в популярных у туристов Мармарисе и Бодруме.

ТАСС собрал главное, что известно о происходящем в Турции на данный момент.

География возгораний

Пожары начались 28 июля с возгорания недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. К нему, по предварительным данным, привела установившаяся в регионе сильная жара.

Позднее стало известно, что горят леса близ Мармариса в провинции Мугла на юго-западном побережье страны.

По словам Пакдемирли, пожары зафиксированы в общей сложности в семи регионах страны. Телеканал CNN Turk сообщал о пожарах в районе Бодрума, который также расположен в провинции Мугла, и Дидима в соседней провинции Айдын. По его данным, загорелись леса также в Адане и Мерсине на юго-востоке Турции и в Кайсери (Центральная Анатолия).

Тушить леса помогает российская авиация - три специальных самолета Бе-200.

Погибшие и пострадавшие

Согласно последней информации властей, в результате пожара возле Манавгата пострадали 183 человека. Ранее сообщалось о 122 пострадавших.

Как заявил Пакдемирли, 15 человек уже выписаны из больниц, "другие остаются на процедурах". Угрозы их жизням нет.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции также сообщали о трех погибших.

О погибших или пострадавших из-за пожаров за пределами Антальи данных не поступало.

В генконсульстве России в Анталье заявили, что находящиеся в Турции россияне к дипломатам не обращались.

Эвакуация отелей