Лесные пожары в Турции. Главное

Лесные пожары охватывают все больше районов Турции. В результате крупнейшего из них, который начался накануне в провинции Анталья, пострадали уже более 180 человек, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.
Хотя в турецкой федерации отельеров полагают, что пожары вряд ли серьезно скажутся на работе гостиниц, уже сообщается об эвакуации нескольких отелей в популярных у туристов Мармарисе и Бодруме.
ТАСС собрал главное, что известно о происходящем в Турции на данный момент.
География возгораний
- Пожары начались 28 июля с возгорания недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. К нему, по предварительным данным, привела установившаяся в регионе сильная жара.
- Позднее стало известно, что горят леса близ Мармариса в провинции Мугла на юго-западном побережье страны.
- По словам Пакдемирли, пожары зафиксированы в общей сложности в семи регионах страны. Телеканал CNN Turk сообщал о пожарах в районе Бодрума, который также расположен в провинции Мугла, и Дидима в соседней провинции Айдын. По его данным, загорелись леса также в Адане и Мерсине на юго-востоке Турции и в Кайсери (Центральная Анатолия).
- Тушить леса помогает российская авиация - три специальных самолета Бе-200.
Погибшие и пострадавшие
- Согласно последней информации властей, в результате пожара возле Манавгата пострадали 183 человека. Ранее сообщалось о 122 пострадавших.
- Как заявил Пакдемирли, 15 человек уже выписаны из больниц, "другие остаются на процедурах". Угрозы их жизням нет.
- В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции также сообщали о трех погибших.
- О погибших или пострадавших из-за пожаров за пределами Антальи данных не поступало.
- В генконсульстве России в Анталье заявили, что находящиеся в Турции россияне к дипломатам не обращались.
Эвакуация отелей
- Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в основном огонь находится "очень далеко от мест отдыха и гостиниц", хотя в некоторых районах он "приблизился к отелям".
- Об эвакуации нескольких отелей в Мармарисе сообщило турецкое информационное агентство Демирорен. Сколько гостиниц решили эвакуировать, не уточняется.
- Кроме того, власти решили эвакуировать отель в районе Гюверджинлик в районе Бодрума.
- В Федерации отельеров Турции ТАСС заявили, что владельцы гостиниц при необходимости предоставят отдыхающим альтернативные варианты размещения.
- Ростуризм в среду рекомендовал россиянам в Анталье не покидать территорию отелей и следовать рекомендациям местных властей.