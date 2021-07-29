{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в Турции.
Лесные пожары в Турции.
Лесные пожары в Турции.
Лесные пожары в Турции.
Лесные пожары в Турции.
Лесные пожары в Турции

Лесные пожары в Турции. Главное

© REUTERS/Kaan Soyturk

Лесные пожары охватывают все больше районов Турции. В результате крупнейшего из них, который начался накануне в провинции Анталья, пострадали уже более 180 человек, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Хотя в турецкой федерации отельеров полагают, что пожары вряд ли серьезно скажутся на работе гостиниц, уже сообщается об эвакуации нескольких отелей в популярных у туристов Мармарисе и Бодруме.

ТАСС собрал главное, что известно о происходящем в Турции на данный момент.

География возгораний

  • Пожары начались 28 июля с возгорания недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. К нему, по предварительным данным, привела установившаяся в регионе сильная жара.
  • Позднее стало известно, что горят леса близ Мармариса в провинции Мугла на юго-западном побережье страны.
  • По словам Пакдемирли, пожары зафиксированы в общей сложности в семи регионах страны. Телеканал CNN Turk сообщал о пожарах в районе Бодрума, который также расположен в провинции Мугла, и Дидима в соседней провинции Айдын. По его данным, загорелись леса также в Адане и Мерсине на юго-востоке Турции и в Кайсери (Центральная Анатолия).
  • Тушить леса помогает российская авиация - три специальных самолета Бе-200.

Погибшие и пострадавшие

  • Согласно последней информации властей, в результате пожара возле Манавгата пострадали 183 человека. Ранее сообщалось о 122 пострадавших.
  • Как заявил Пакдемирли, 15 человек уже выписаны из больниц, "другие остаются на процедурах". Угрозы их жизням нет.
  • В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции также сообщали о трех погибших.
  • О погибших или пострадавших из-за пожаров за пределами Антальи данных не поступало.
  • В генконсульстве России в Анталье заявили, что находящиеся в Турции россияне к дипломатам не обращались.

Эвакуация отелей

  • Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в основном огонь находится "очень далеко от мест отдыха и гостиниц", хотя в некоторых районах он "приблизился к отелям".
  • Об эвакуации нескольких отелей в Мармарисе сообщило турецкое информационное агентство Демирорен. Сколько гостиниц решили эвакуировать, не уточняется.
  • Кроме того, власти решили эвакуировать отель в районе Гюверджинлик в районе Бодрума.
  • В Федерации отельеров Турции ТАСС заявили, что владельцы гостиниц при необходимости предоставят отдыхающим альтернативные варианты размещения.
  • Ростуризм в среду рекомендовал россиянам в Анталье не покидать территорию отелей и следовать рекомендациям местных властей.
Теги
ТурцияЛесные пожары в Турции
Во Франции сообщили о росте сексуального насилия в стране
В МВД страны сообщили, что количество случаев сексуального насилия увеличилось на 15% в июне и на 9% в мае по сравнению с аналогичными периодами 2020 года
Читать полностью