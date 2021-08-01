В Турции заявили, что пожар в Бодруме взяли под контроль

ТАСС, 1 августа. Лесной пожар в городе Бодрум на западе Турции удалось взять под контроль. Об этом в воскресенье сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

"Пожар в Бодруме под контролем. Ведутся работы по охлаждению", - написал он в Twitter.

Пакдемирли отметил, что власти в период с 28 июля по 1 августа ликвидировали 107 из 112 очагов возгорания. "Мы непрерывно продолжаем прилагать усилия в борьбе с пятью оставшимися пожарами", - подчеркнул министр.

Ранее об эвакуации постояльцев трех пятизвездочных отелей в Бодруме заявил ТАСС источник в правоохранительных органах Турции. Позже корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что порядка 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате природного бедствия погибли шесть человек.