Куба предложила ЕС заняться проблемами сообщества вместо критики действий властей страны

ГАВАНА, 29 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья предложил ЕС сконцентрироваться на решении проблемы насилия со стороны полиции в странах сообщества вместо критики действий властей острова после массовых протестов и беспорядков 11 июля.

"Я категорически отвергаю заявление верховного представителя ЕС, в котором он не осмеливается прямо указать на геноцидную блокаду [Кубы] со стороны США, которая нарушает и европейский суверенитет, - написал дипломат в Twitter. - Могли бы заняться вопросом полицейского произвола в ЕС".

Ранее Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с задержанием участников антиправительственных протестов на Кубе. Брюссель призвал Гавану "освободить всех задержанных протестующих, прислушаться к воле своих граждан и начать всеобъемлющий диалог". В заявлении внешнеполитической службы объединения также отмечается, что "ЕС готов поддержать все усилия, направленные на улучшение условий жизни кубинцев в рамках партнерства, созданного на основе Соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве между ЕС и Кубой".

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.