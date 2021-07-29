СМИ: программное обеспечение Pegasus использовали для слежки за целями во Франции

Согласно этим данным, слежка и прослушивание с помощью вредоносной программы, дистанционно введенной в мобильные телефоны, велись в отношении журналиста Эдви Пленеля, создателя сайта Mediapart, известного своими публикациями, вызывающими политические скандалы. Также прослушивался телефон еще одного сотрудника Mediapart - журналистки Ленаиг Бреду. Слежка велась и за одним из журналистов новостного телеканала France 24 фамилия которого не называется.

На минувшей неделе интернет-сайт Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования. Согласно этим данным, ряд стран мог вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus. Целями слежки могли быть руководители государств, правительств и международных организаций, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон. Шпионская программа дает доступ ко всем разделам телефона, позволяет дистанционно включать микрофон и камеру, делать снимки.

Смена телефона

На этой неделе в Елисейском дворце сообщили, что французский лидер заменил номер мобильного телефона спустя два дня после появления в СМИ информации о возможной электронной слежке, в том числе и за его переговорами. По данным радиостанции France Info, у Макрона как минимум шесть телефонов. Два из них кодированные - основным является специально разработанный для французской администрации аппарат компании военных электронных технологий Thales. Другой аппарат - обычный мобильный телефон, в который вставлен кодирующий блок.

По данным радиостанции, ни президент, ни его министры не любят использовать кодированные телефоны и мало применяют их, в частности из-за их плохого подключения к сетям. Они предпочитают обычные аппараты. При этом президент широко использует мессенджер Telegram, несмотря на предупреждения со стороны своей службы безопасности.

Шпионское программное обеспечение Pegasus было разработано израильской компанией NSO. Пользование им предоставляется по специальному разрешению только государственным специализированным структурам. Forbidden Stories в своем расследовании обвиняет в применении этой программы целый ряд западных стран, в частности Мексику, Индию и Марокко, которые категорически отрицают его использование против иностранных государств.

Представитель NSO Group заявил корреспонденту ТАСС 21 июля, что опубликованные в СМИ данные не являются "списком целей или потенциальных целей" программы Pegasus. Forbidden Stories утверждает противоположное - имеющиеся у них документы являются именно списками потенциальных целей, о которых страны-пользователи обязаны по контракту сообщать израильской компании-разработчику.

Как сообщила France Info, журналист телеканала France 24, фигурирующий в списке прослушки, осуществленной, по утверждениям, Марокко, предоставил французским следователям свой мобильный телефон. Его изучение экспертами французского Национального агентства по безопасности информационных систем (Anssi) якобы подтвердило внедрение в аппарат шпионской программы. Аналогичное подтверждение было получено и по результатам изучения мобильных телефонов Пленеля и Бреду.