Нижняя палата парламента Чехии утвердила компенсации пострадавшим во Врбетице в 2014 году

ПРАГА, 30 июля. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата ) парламента Чехии утвердила в пятницу законопроект о выплате государством компенсации населенным пунктам и гражданам, пострадавшим от взрывов во Врбетице в 2014 году, на общую сумму 700 млн крон (около €28 млн). Как сообщило Чешское телевидение , теперь документ должна одобрить верхняя палата парламента - Сенат, а потом подписать президент республики Милош Земан.

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

Правительство Чехии 12 июля одобрило, а Земан 27 июля поддержал законопроект о выплате компенсаций. Этот документ подготовлен депутатами национального парламента. Одним из главных его инициаторов стал первый вице-премьер, министр внутренних дел и лидер социал-демократов республики Ян Гамачек.

Ранее премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил, что из 750 млн крон по 350 млн получат граждане и населенные пункты и Злинский край.

Инициаторы законопроекта ранее информировали СМИ, что документ предусматривает начало выплаты компенсаций с 1 января 2022 года.

МИД Чехии 28 июня вручил послу РФ в республике ноту с требованием к России возместить ущерб в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым Прага подозревает российские спецслужбы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила данные требования с действиями вымогателей.