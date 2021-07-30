ООН продолжит работу в Афганистане после ухода США

ООН, 30 июля. /ТАСС/. Структуры ООН продолжат работу в Афганистане после завершения вывода войск США и их союзников. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель офиса генерального секретаря ООН Эри Канэко.

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"ООН не намерена покидать Афганистан. Наша миссия остается там и продолжает работать", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Канэко не смогла уточнить, сколько именно сотрудников ООН находится в Афганистане. Она добавила, что предпринимаются меры по обеспечению их безопасности, однако указала, что не может раскрыть их деталей.

Представитель офиса Гутерриша также выразила от его имени обеспокоенность ситуацией в стране, особенно боями в Кандагаре. По данным миссии ООН по содействию Афганистану, здесь с 16 июля в результате боев между талибами (члены запрещенного в РФ движения "Талибан") и правительственными войсками пострадали свыше 200 человек, часть из них погибли."Мы ведем работу по установлению данных о пострадавших", - добавила Канэко.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.