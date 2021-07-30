США осудили атаку на базу ООН в Афганистане

ООН, 30 июля. /ТАСС/. США призывают наказать виновных в нападении на базу Организации Объединенных Наций (ООН) в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"США осуждают атаку на базу ООН в Герате антиправительственными боевиками, в результате которой погиб охранник из местного населения. Атаки на гражданское население и служащих правопорядка запрещены международным правом, исполнители таких прискорбных действий должны быть наказаны", - подчеркнула она.

"Продолжаем призывать к немедленному прекращению продолжающихся столкновений в Афганистане, которые сказываются на гуманитарной ситуации и ведут к росту жертв среди мирного населения и числа беженцев", - добавила дипломат.

Миссия ООН по содействию Афганистану ранее сообщила, что на ее объект в Герате совершено нападение, в результате которого погиб служащий афганской полиции и были ранены несколько офицеров.

Также сообщается, что в районе, где было совершено нападение, происходили боевые действия между талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) и правительственными войсками.