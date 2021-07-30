Адвокат заявил, что похищенного в Молдавии экс-судью Чауса доставили в Киев

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Бывший украинский судья Николай Чаус, похищенный ранее в Молдавии и в пятницу обнаруженный в Винницкой области, доставлен в Киев и находится в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил адвокат экс-судьи Ростислав Кравец.

"На самом деле неизвестно, где находится Чаус. Я подал адвокатские запросы в СБУ <....>. Мы связались с НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Там сообщили, что им известно только, что он в СБУ", - сказал адвокат.

Однако прибывшему в СБУ Кравцу отказали в общении с клиентом, сказав, что Чауса там нет. "Получил от СБУ ответ, что Чауса нет в их здании. А где он вообще тогда?" - добавил адвокат.

Он сообщил также, что сторона защиты обратилась сразу в несколько инстанций с просьбой сообщить им информацию о Чаусе, в частности, в центр юридической помощи, предоставляющий бесплатных адвокатов в случае, если лицо задерживают, а также в Высший антикоррупционный суд. Адвокат добавил, что правоохранительные органы Украины не выходили на связь с женой задержанного.

Кравец не скрывал возмущения в связи с ситуацией вокруг Чауса, которого из Виницкой области в Киев перевозила СБУ. Машина с сотрудниками НАБУ пыталась препятствовать этому и "отбить" экс-судью. НАБУ даже обнародовало видео, в котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с разыскиваемым судьей.

Ранее Чаус появился в одном из сел Винницкой области. После обнародования в СМИ этой информации его задержали сотрудники СБУ. Представители НАБУ также хотели пообщаться с беглым судьей и призвали СБУ передать его детективам бюро.

Похищение судьи

Чаус был задержан украинскими правоохранительными органами в 2016 году по подозрению в получении взятки, в сентябре того же года Верховная рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, он покинул территорию Украины. С 2017 года подозреваемый скрывался в Молдавии, пытаясь получить там убежище, а Киев требовал его экстрадиции по обвинению в коррупции.

3 апреля адвокат Чауса сообщил, что его подзащитный был похищен неизвестными в Кишиневе. Глава МВД Молдавии Павел Войку позже проинформировал, что полиция обнаружила машины, использованные при похищении, и установила круг подозреваемых в этом преступлении иностранных граждан, которые позже пересекли границу с Украиной. Вице-спикер молдавского парламента Владимир Батрынча считает, что похищение было спланировано и осуществлено украинскими спецслужбами. Наблюдатели отмечают, что судья, знакомый с громкими коррупционными делами в соседней стране, может быть использован в политической борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко.

29 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила об отсутствии сотрудничества со стороны Киева в расследовании похищения Чауса.