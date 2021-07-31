Минюст США считает, что стоящие за атакой на SolarWinds взломали данные прокуроров

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Хакеры, ответственные за кибератаку на компанию SolarWinds, с мая по декабрь 2020 года получили доступ к электронной почте отделений федеральных прокуроров США в ряде штатов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении американского министерства юстиции.

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Взлому подверглись, в частности, подразделения в штатах Вермонт, Джорджия, Калифорния, Канзас, Мэриленд, Монтана, Невада, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Техас, Флорида и в столичном округе Колумбия.

"Группа APT (ответственная, по мнению Вашингтона, за атаку на SolarWinds - прим. ТАСС) может иметь доступ к аккаунтам, взломанным с 7 мая по 27 декабря 2020 года. Данные включали все отправленные, входящие и сохраненные электронные письма, а также вложения в аккаунтах за это время", - отмечается в тексте. При этом злоумышленники якобы получили доступ к 80% учетных записей сотрудников в почте Microsoft в четырех окружных отделениях Нью-Йорка.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

15 апреля Соединенные Штаты ввели против России санкции, мотивировав это решение среди прочего обвинениями в причастности российской разведки к взлому SolarWinds. Москва эти доводы неоднократно отвергала и объявила о контрмерах.