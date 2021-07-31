В Баку опровергли сообщение Еревана об обстреле позиций ВС Армении на границе

БАКУ, 31 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло в субботу сообщения об обстреле подразделениями ВС республики позиций армянской армии на границе двух стран.

"Распространенная армянской стороной информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении села Араздейен, не имеет никаких оснований. Сообщаем, что подразделения азербайджанской армии не открывали огонь в направлении противоположной стороны", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Армении заявило о том, что азербайджанские военнослужащие открыли огонь по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе в районе населенного пункта Ерасх. Утверждалось также, что азербайджанская сторона попыталась провести инженерные работы с использованием техники.

В минувшую среду, по данных обеих сторон, произошли интенсивные перестрелки на армяно-азербайджанской границе. По информации Баку, в результате были ранены двое азербайджанских военнослужащих, Ереван сообщил о трех погибших и пяти раненых армянских военных. В тот же день по инициативе российской стороны была достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00 мск 28 июля. Однако в четверг стороны сообщили о новых обстрелах своих позиций.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.