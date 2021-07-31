В правительстве Грузии заявили о готовности оказать помощь Турции в связи с пожарами

ТБИЛИСИ, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил от имени правительства готовность оказать помощь Турции в связи с лесными пожарами. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице кабмина в Facebook.

"Выражаю искренние соболезнования дружественной нам Турции в связи с жертвами и уроном, нанесенными пожаром. Грузия выражает солидарность правительству и жителям Турции в этот тяжелый период. От лица правительства Грузии выражаю готовность оказать помощь любого характера соседней Турции", - говорится в тексте.

Лесной пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары. На следующий день огонь вспыхнул и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате бедствия погибли шестеро, пострадали 410 человек. В настоящее время локализовано 88 очагов возгорания из 98.