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СМИ: талибы повторно напали на штаб-квартиру ООН на западе Афганистана

Подробности инцидента не приводятся, отмечает телеканал TOLOnews

ТАСС, 31 июля. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) совершили нападение на штаб-квартиру ООН в провинции Герат на западе Афганистана. Об этом в субботу сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя министерства обороны страны.

Подробности инцидента не приводятся.

В пятницу штаб-квартира ООН в Герате подверглась гранатометному и артиллерийскому обстрелу, никто из сотрудников не пострадал. В результате нападения погиб служащий афганской полиции и были ранены несколько офицеров.

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