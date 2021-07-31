Макрон призвал стороны конфликта в Эфиопии к диалогу

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Франция призывает конфликтующие стороны в Эфиопии к переговорам о прекращении столкновений и готова содействовать налаживанию диалога. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонных разговоров, которые президент Эмманюэль Макрон провел в субботу с главами правительств Судана и Эфиопии Абдаллой Хамдуком и Абием Ахмедом.

"Глава французского государства подчеркнул в состоявшихся беседах, что развитие обстановки в Эфиопии требует проведения между всеми сторонами конфликта переговоров о прекращении столкновений", - говорится в сообщении, распространенном администрацией Макрона. Он обратил внимание собеседников на резкое ухудшение гуманитарной ситуации и необходимость оказания помощи населению региона Тыграй. Франция предлагает "отменить любые ограничения на доставку помощи", сказал он.

По словам французского лидера, Париж выступает за урегулирование конфликта "в духе соблюдения территориальной целостности и единства Эфиопии". Париж, указал президент, "готов содействовать такому диалогу".

Военная операция федеральных войск началась в штате 4 ноября 2020 года после того, как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) напали на объекты Северного командования. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя, города Мэкэле, и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическим объектами штата.

Однако 18 июня отряды НФОТ начали ответную операцию. Им удалось 28 июня войти в Мэкэле и взять его под полный контроль. В последующие дни ими были взяты еще несколько крупных городов. Основные силы Эфиопии отошли из Тыграя на территорию штатов Амхара и Афар. Правительство Эфиопии в одностороннем порядке ввело с 28 июня в штате Тыграй режим прекращения огня по гуманитарным причинам и без каких-либо условий. В свою очередь руководство НФОТ заявило, что перенесет боевые действия на территорию Эритреи и соседних штатов Эфиопии, если этого потребует военная обстановка.