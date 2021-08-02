Лидер Туниса пообещал не допустить кровопролития во время преобразований в стране

ТУНИС, 2 августа. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид заявил, что преобразования в стране и восстановление ее экономики пройдут без кровопролития и на основе воли народа, а не интересов политических объединений. Об этом он сказал в понедельник в интервью телеканалу Nessma .

"Эта война [на политической и экономической аренах] будет выиграна без пуль и кровопролития, но по закону, который основывается на справедливости и свободе. Отхода от принципов права и свобод не будет. Я уважаю закон, отражающий волю людей, а не [политических] союзов", - сказал он. Президент указал, что его главная цель - "сохранить единство государства и защитить его от разъедающей коррупции".

Саид также сообщил, что страна способна преодолеть экономические трудности как благодаря усилиям народа, так и за счет "поддержки братских и дружественных стран, чья помощь позволит Тунису преодолеть финансовый дисбаланс и выполнить внутренние и внешние обязательства". Он сообщил, что в скором времени может выступить с призывом к партнерам и союзникам Туниса помочь стране.

25 июля Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишам Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии. Эти решения он принял после того, как в тот же день в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике. После приостановки работы парламента и правительства президент инициировал антикоррупционные расследования и задержания чиновников, обвиняемых в растратах бюджетных средств.