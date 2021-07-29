События в Тунисе: куда качнет колыбель "арабской весны"

Тунис — первая страна победившей революции, где "арабская весна" в 2011 году мягко завершилась реформами, погружается в политическую неопределенность. Решения президента республики Каиса Саида, принятые 25 июля на фоне народных волнений, поставили под вопрос дальнейший демократический вектор развития страны. Президент VS парламент В День Республики, когда по стране прокатилась волна народных протестов, Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши, возложив ответственность за экономический кризис и тяжелую ситуацию с распространением коронавируса на правительство и парламент, а в частности, на доминирующую там исламистскую партию "Ан-Нахда".

На эту тему Политический кризис в Тунисе. Главное

Президент заявил, что в ближайшее время намерен назначить нового премьера. В стране был введен комендантский час, ужесточен пограничный контроль в международном аэропорту, военные окружили здание парламента и другие ключевые государственные объекты. Пока что армия, которая в Тунисе всегда выражала уважительное отношение к институтам государства, демонстрирует лояльность президенту. Судя по всему, ему удалось заручиться поддержкой сил безопасности. Надо отметить, что тунисская армия сыграла свою роль в мирном течении второй "жасминовой революции" (2010–2011). Тогда начальник Генштаба отказался участвовать в подавлении протестного движения, несмотря на приказ президента Бен Али (1987–2011).

Описание Президент Туниса Каис Саид © Yassine Gaidi/Anadolu Agency via Getty Images

Партия "Ан-Нахда" ("Возрождение"), чей лидер Рашид Ганнуши является председателем однопалатного парламента Туниса, назвала действия президента неконституционными и призвала главу государства пересмотреть их. При этом Ганнуши заявил, что "Ан-Нахда" работает над созданием "национального фронта", чтобы противостоять решениям Саида и "восстановить демократическую систему правления и приверженность принципам революции, а не возвращаться к деспотизму и единоличному правлению". Смещенный премьер в свою очередь не замедлил с заявлением о том, что готов передать полномочия преемнику. Пока местные политологи надеются, что президент в ближайшее время обнародует подробную дорожную карту и разъяснит, как он видит следующий этап политической трансформации, Саид издал указ об увольнении целого списка высокопоставленных чиновников, включая главного прокурора армии. В среду последовали новые увольнения, президент снял с должности главу национального телевидения, передает Mosaique FM. Саид также объявил, что из казны украли $4,8 млрд и причастные к этому 460 человек будут привлечены к ответственности. Кроме того, стало известно, что в середине июля началось расследование в отношении трех политических партий, включая "Ан-Нахду", на предмет получения иностранного финансирования для своих избирательных кампаний. Это, по сути, дискредитирует парламент и отражает последовательное противостояние президента законодательному органу и представителям политического ислама. Расстановка сил Конституция Туниса 2014 года, которую многие эксперты считают наиболее демократичной во всем арабском мире, закрепила смешанную парламентско-президентскую систему. Все конфликты должны разрешаться через Конституционный суд, который из-за политических разногласий еще не сформирован. Нынешнего президента и парламент избрали в 2019 году. Исламистская партия "Ан-Нахда", получившая разрешение на политическую деятельность после свержения Бен Али и сохраняющая по сей день большую поддержку общества, получила тогда наибольшее число депутатских мест. За нее отдали голоса около миллиона граждан. Каис Саид же пришел к власти как кандидат без партии и пытался создать лояльное себе правительство.

Тунисские эксперты обращают внимание на многочисленные назначения им кандидатов без политического опыта на основе личных симпатий. Что касается партии исламистов "Ан-Нахды", то на протяжении последних лет эта сила в целом демонстрировала готовность идти на компромисс и вести диалог. С течением времени она претерпела значительные изменения, в частности, смягчив свой исламистский дискурс. Тем не менее эта сила все равно рассматривается внешними игроками как идеологически близкая к "Братьям мусульманам" (запрещена в РФ). И президент может пользоваться этим, отстаивая свои интересы под предлогом противостояния исламистам. Именно этот фактор определил международную реакцию на произошедшее. Так, власти Турции, идеологически симпатизирующие "Ан-Нахде", выразили "глубокую обеспокоенность приостановкой работы парламента, который представляет волю народа". Эмир поддерживающего "Братьев мусульман" Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провел в среду телефонный разговор с Саидом и напомнил ему "о важности диалога между тунисскими сторонами для преодоления кризиса". При этом очевидно, что Саид может рассчитывать на поддержку ОАЭ и Саудовской Аравии, которые стремятся ограничить влияние исламистов. В заявлении МИД саудовского королевства, в частности, говорится, что Эр-Рияд "подтверждает доверие руководству Туниса в вопросе обеспечения достойной жизни братскому народу". Переворот или ответ народным чаяниям? Тунисская улица в целом поддержала решения президента, которые как будто бы стали мгновенным ответом на поднявшиеся волнения. По данным местных СМИ, поддержать президента в нарушение комендантского часа вышли десятки тысяч человек, в то время как собравшихся на митинг сторонников парламента было в разы меньше. Однако еще в мае в прессу просочилась информация о готовящемся перевороте, пишет, в частности, газета Arab News. Главные советники Саида якобы призывали его собрать у себя во дворце политических оппонентов, объявить чрезвычайное положение и таким образом задействовать 80-ю статью конституции, позволяющую президенту взять всю полноту власти в свои руки на период действия режима.

На эту тему Что показала миру Тунисская революция? Отрывок из книги про историю арабов