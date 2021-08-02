США закроют консульство в Басре из соображений безопасности

КАИР, 2 августа. /ТАСС/. США приостанавливают работу своего консульства в провинции Басра на юге Ирака из соображений безопасности. Об этом заявил в понедельник американский посол в Багдаде Мэтью Туллер в ходе общения с иракскими СМИ.

"Мы закрываем наше консульство в Басре, исходя из финансовых соображений, а также из-за вопросов, связанных с безопасностью. Вероятно, у нас появится новое видение того, как возобновить в нем работу", - приводит слова дипломата Национальное информационное агентство Ирака (INA).

Помимо этого, американский посол подтвердил планы Вашингтона продолжать оказывать существенную поддержку Багдаду. В частности, как он указал, "США выделят $2 млрд правительству Ирака на реализацию различных проектов в таких сферах, как продовольствие, здравоохранение, образование и защита окружающей среды."

"Некоторые соседи Ирака считают его слабым государством, поэтому позволяют себе вмешиваться в его внутренние дела и навязывать ему свою волю. США выступают за то, чтобы у Ирака были нормальные отношения с соседними странами и чтобы никто не вмешивался в дела друг друга", - подчеркнул Туллер.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в интервью телеканалу "Аль-Иракия" по итогам визита в Вашингтон, где у него состоялась встреча с американским президентом Джо Байденом, отметил, что отношения двух стран вышли на новый уровень в целом ряде областей.

26 июля Байден заявил, что боевая миссия США в Ираке завершится к концу года, однако сотрудничество двух государств в сфере борьбы с терроризмом продолжится. Он, в частности, пояснил, что американская сторона сосредоточится на консультировании и обучении местных сил безопасности.