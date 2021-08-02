В Италии назвали терроризмом кибератаку на сайт системы здравоохранения области Лацио

РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти охарактеризовал хакерскую атаку на сайт системы здравоохранения региона как террористический акт. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая в понедельник транслировалась онлайн в Facebook.

"В настоящий момент мы защищаем наших граждан от атак террористической направленности. Область Лацио подверглась серьезному нападению", - сказал губернатор. Он указал, что атаки на информационные системы региона продолжаются. По его словам, заблокированы все файлы центра обработки данных. "Ситуация крайне тяжелая и тревожная", - подчеркнул он.

Кибератака на портал системы здравоохранения региона Лацио была совершена в ночь с субботы на воскресенье. Запись на вакцинацию от коронавируса была приостановлена. Сайт до сих пор остается недоступен пользователям.

По данным газеты la Repubblica, атаки происходят предположительно из Германии.​​​​​​​ Corriere della Sera также пишет о "заказном преступлении" из-за границы, угрожающем общественному порядку и госбезопасности. По утверждению газеты, наемные хакеры могли действовать по заказу "дарквеба" (черного онлайн-рынка). При этом есть угроза утечки персональных данных миллионов людей, включая представителей руководства Италии.

На портале здравоохранения, на котором осуществляется запись на прививку от коронавируса, содержится информация в закрытом доступе о вакцинированных, включая персональные данные. Сайт выведен из строя, запись временно прекращена. Сообщается о замедлении работы по получению и загрузке результатов тестирования на коронавирус. С 6 августа в стране начинает действовать QR-код для посещения общественных мероприятий, музеев, театров, а также ресторанов в закрытых помещениях. Получить данный документ можно путем сертификации вакцинации, а также зарегистрировав в системе отрицательный результат теста. Пока все эти услуги в столичном регионе приостановлены.