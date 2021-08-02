В Италии назвали терроризмом кибератаку на сайт системы здравоохранения области Лацио

РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти охарактеризовал хакерскую атаку на сайт системы здравоохранения региона как террористический акт. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая в понедельник транслировалась онлайн в Facebook.
"В настоящий момент мы защищаем наших граждан от атак террористической направленности. Область Лацио подверглась серьезному нападению", - сказал губернатор. Он указал, что атаки на информационные системы региона продолжаются. По его словам, заблокированы все файлы центра обработки данных. "Ситуация крайне тяжелая и тревожная", - подчеркнул он.
Кибератака на портал системы здравоохранения региона Лацио была совершена в ночь с субботы на воскресенье. Запись на вакцинацию от коронавируса была приостановлена. Сайт до сих пор остается недоступен пользователям.
По данным газеты la Repubblica, атаки происходят предположительно из Германии. Corriere della Sera также пишет о "заказном преступлении" из-за границы, угрожающем общественному порядку и госбезопасности. По утверждению газеты, наемные хакеры могли действовать по заказу "дарквеба" (черного онлайн-рынка). При этом есть угроза утечки персональных данных миллионов людей, включая представителей руководства Италии.
На портале здравоохранения, на котором осуществляется запись на прививку от коронавируса, содержится информация в закрытом доступе о вакцинированных, включая персональные данные. Сайт выведен из строя, запись временно прекращена. Сообщается о замедлении работы по получению и загрузке результатов тестирования на коронавирус. С 6 августа в стране начинает действовать QR-код для посещения общественных мероприятий, музеев, театров, а также ресторанов в закрытых помещениях. Получить данный документ можно путем сертификации вакцинации, а также зарегистрировав в системе отрицательный результат теста. Пока все эти услуги в столичном регионе приостановлены.