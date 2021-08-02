Bloomberg: Германия не намерена отключать "Северный поток - 2" из-за позиции США

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Германия не намерена перекрывать поставки газа из России по трубопроводу "Северный поток - 2", какова бы ни была позиция США на этот счет. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Берлин предпочитает использовать для попыток повлиять на Москву санкции Евросоюза, а не прямые угрозы перекрыть газопровод. Как отмечает Bloomberg, рассчитывать на успех в этом случае будет труднее. Эта политика, вероятно, не изменится и после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера в сентябре - за ввод в эксплуатацию газопровода выступают практически все политические силы в Германии.

В США считают, что "Северный поток - 2" может стать инструментом влияния России на Европу. Трубопровод регулярно называют "геополитическим оружием" Москвы.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas ("Оллсиз") отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годичной паузы, предполагается, что в конце августа укладка будет завершена.

США ранее признали, что уже не могут помешать завершению строительства трубопровода. В Вашингтоне решили не добиваться от Германии отказа от его использования, чтобы не портить отношения с европейским союзником. Меркель во время визита в Вашингтон в середине июля заверила, что Берлин продолжит поддерживать Украину и будет добиваться сохранения ее роли транзитера газа.